circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina: sindaco di Bormio, 'ospedale Morelli garanzia per cittadini e turisti'

sponsor

13 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È importante dare spazio alla Legacy sanitaria che resterà anche dopo le Olimpiadi. Il nostro Ospedale Morelli è parte di una rete importante con l'ospedale Niguarda, eccellenza mondiale nel campo della sanità. Il fatto che il nostro ospedale faccia parte di questa rete è una garanzia per il futuro per le esigenze dei nostri cittadini e per i turisti che visiteranno Bormio nei prossimi anni". Lo ha detto Silvia Cavazzi, primo cittadino della città che è uno dei cuori delle gare olimpiche di sci alpino maschile. In occasione dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, Bormio ha ospitato anche il convegno della Sin-Società italiana di neurologia Lombardia dedicato alla salute del cervello.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza