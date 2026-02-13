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Salute: Padovani (Unibs), 'il cervello conta quanto il resto del corpo'

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13 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
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"Le malattie neurologiche, comprese cefalea e insonnia, colpiscono un terzo della popolazione. Possiamo fare molto per ridurre la disabilità, possiamo fare molto di più per ridurre l'incidenza e la frequenza di queste patologie, anche nell'età avanzata. Il convegno organizzato dalla sezione lombarda della Sin vuole testimoniare che one brain one health non è soltanto uno slogan. Dobbiamo lavorare su un concetto unitario di salute. Dentro questa salute c'è il cervello e il cervello conta quanto tutto il resto del corpo". Così Alessandro Padovani, professore di Neurologia all'università degli studi di Brescia e past president Sin

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