Arianna David: "A 44 anni due gravidanze perse, quel dolore non passa mai"

Miss Italia 1993 si racconta a 'Storie al bivio' ospite di Monica Setta, nella puntata in onda sabato 31 gennaio, alle 15.30 su Rai2

Arianna David:
30 gennaio 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
"Sono rimasta incinta a 44 anni di mio marito David per due volte, ma abbiamo perso entrambi i bambini. Le mie creature non nate sono sempre nel mio cuore, e il fatto di avere due figli grandi e sereni non allevia il dolore di questa mancanza". Lo ha raccontato Arianna David a 'Storie al bivio', ospite di Monica Setta, nella puntata in onda domani, sabato 31 gennaio, alle 15.30 su Rai2.

"Prima ancora di questi due aborti ero rimasta incinta del padre di Tommaso e Gregorio, ma lui non ne voleva sapere", prosegue Miss Italia 1993. "Ricordo che ero disperata, ma gli dissi che me ne sarei occupata da sola: avrei fatto da madre e padre a quel bambino che poi non è mai nato".

