Pino Strabioli: "A 5 anni aspettavo fuori mentre mio padre era con un'altra donna"

"Un pomeriggio, eravamo in campagna in Sabina, dove c’era una piccola casa dei miei nonni in un’estate caldissima, mio padre mi portò con sé. Avevo 4 o 5 anni. Arrivammo in una casa, una donna venne ad aprire. Lui entrò in questa casa e io rimasi un’oretta fuori da solo, c’erano delle galline forse. E capii che non potevo entrare, che non potevo bussare, che lì dentro stava succedendo qualcosa che io non avrei dovuto sapere". E' il racconto molto intimo e personale che il conduttore televisivo e regista teatrale, Pino Strabioli, fa a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 31 gennaio alle 17.05 su Rai 1.

Nel corso dell’intervista, Strabioli ripercorre la sua infanzia e l’immagine che ha di sé, come quella di un "bambino molto solitario, assolutamente attaccato alle gonnelle di mamma, alle sottane di mamma". Un legame nato, racconta, anche per la solitudine materna: "Per solitudine, per non sentirsi sola, con un po’ d’egoismo, forse mi ha tenuto a sé, per cui ho vissuto un’infanzia da osservatore. Osservavo il circostante, non avevo amici, non ho fatto l’asilo". Parlando della madre, confessa di aver avuto "una dipendenza dalla mamma. Era leggermente depressa, non era felice della sua vita". Un’infanzia protetta ma chiusa, segnata da una forte simbiosi emotiva. Diverso il rapporto con il padre, descritto come distante ma non giudicante: "Con mio padre credo ci fosse un tacito accordo. Tu ti fai gli affari tuoi, io mi faccio gli affari miei. Non mi ha mai giudicato".