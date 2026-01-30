circle x black
Cerca nel sito
 

Pino Strabioli: "A 5 anni aspettavo fuori mentre mio padre era con un'altra donna"

il conduttore televisivo e regista teatrale si racconta a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 31 gennaio, alle 17.05 su Rai1

Pino Strabioli:
30 gennaio 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un pomeriggio, eravamo in campagna in Sabina, dove c’era una piccola casa dei miei nonni in un’estate caldissima, mio padre mi portò con sé. Avevo 4 o 5 anni. Arrivammo in una casa, una donna venne ad aprire. Lui entrò in questa casa e io rimasi un’oretta fuori da solo, c’erano delle galline forse. E capii che non potevo entrare, che non potevo bussare, che lì dentro stava succedendo qualcosa che io non avrei dovuto sapere". E' il racconto molto intimo e personale che il conduttore televisivo e regista teatrale, Pino Strabioli, fa a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 31 gennaio alle 17.05 su Rai 1.

Nel corso dell’intervista, Strabioli ripercorre la sua infanzia e l’immagine che ha di sé, come quella di un "bambino molto solitario, assolutamente attaccato alle gonnelle di mamma, alle sottane di mamma". Un legame nato, racconta, anche per la solitudine materna: "Per solitudine, per non sentirsi sola, con un po’ d’egoismo, forse mi ha tenuto a sé, per cui ho vissuto un’infanzia da osservatore. Osservavo il circostante, non avevo amici, non ho fatto l’asilo". Parlando della madre, confessa di aver avuto "una dipendenza dalla mamma. Era leggermente depressa, non era felice della sua vita". Un’infanzia protetta ma chiusa, segnata da una forte simbiosi emotiva. Diverso il rapporto con il padre, descritto come distante ma non giudicante: "Con mio padre credo ci fosse un tacito accordo. Tu ti fai gli affari tuoi, io mi faccio gli affari miei. Non mi ha mai giudicato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pino Strabioli infanzia solitudine Rai1
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza