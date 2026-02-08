circle x black
Rocio Munoz Morales 'gela' Domenica In: "Sei sulla lista di Raoul Bova?". E Mara risponde...

L'attrice spagnola è stata ospite nel salotto di Mara Venier

Rocio Munoz Morales - fotogramma/ipa
08 febbraio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gelo, e poi sorrisi, a Domenica In. Rocio Munoz Morales ospite oggi, domenica 8 febbraio, nel salotto di Mara Venier ha lanciato una frecciatina all'ex compagno Raoul Bova.

Nel corso dell'intervista, infatti, la padrona di casa ha chiesto all'attrice spagnola come stesse dopo lo scandalo mediatico che, suo malgrado, l'ha vista coinvolta a causa della diffusione dei messaggi privati che Bova mandava alla giovane modella Martina Ceretti, confermando così un tradimento.

Morales ha detto di aver visto anche l'intervista dell'attore ed ex compagno andata in onda qualche settimana fa. Venier ha rivelato in diretta: "Bova mi ha appena mandato un messaggio". E Morales ha replicato con una battuta: "Non dirmi che sei anche tu sulla sua lista...", facendo riferimento ai presunti tradimenti dell'attore. "Beh se avessi avuto 20 anni in meno...", è stata la replica un po' imbarazzata di Venier.

Il futuro di Morales

E alla domanda su cosa si aspetta per il futuro, Rocio Munoz Morales ha le idee chiare: "Vorrei solo la serenità. E in questo momento l'ho acquistata e per me è davvero importante. Mi immagino con una famiglia". Ma riguardo ai gossip che circolano negli ultimi mesi che accostano l'attrice spagnola a volti noti come Andrea Iannone, Morales ha ammesso: "Al momento sono zitella, single".

"Io comunque dall'età di 23 anni fino ai 37 ho visto sempre lo stesso uomo. Solo lui. - ha spiegato Morales -. A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie. A 37 mi ritrovo per la prima volta a dover flirtare e conoscere altri uomini. Sono inciampata, non so che messaggi mandare... Mi corteggiano? Molto. Ma ho anche bisogno di tempo, ho paura di soffrire".

Per Morales le priorità rimangono le figlie, nate dalla precedente relazione con Raoul Bova: "Le mie figlie sono il mio tutto, ritrovarmi mamma separata di due bambine di 10 e 7 anni è una grandissima responsabilità".

L'attrice ha ricordato il momento in cui lo scandalo è esploso: "Mi sono ritrovata in una situazione che non mi piace, mi ha disgustato. Questo chiacchiericcio... Da giugno, sono sfinita: la mia vita sono loro, a casa ritrovo sentimenti e onestà in un mondo superficiale".

