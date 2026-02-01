È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui i due tennisti sono arrivati al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto Alexander Zverev in cinque set, resistendo anche ai crampi, mentre il serbo, quarto del ranking Atp ha battuto Jannik Sinner in altrettanti parziali.

Comunque vada, la finale segnerà la storia: se vincesse Alcaraz diventerebbe il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam, ovvero vincere tutti i tornei del Grande Slam nell'arco della carriera, mentre Djokovic conquisterebbe il titolo Slam numero 25, mai nessuno come lui.

Alcaraz-Djokovic, orario e precedenti

La finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz e Djokovic è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle 9.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in dieci incontri, con il parziale fermo in perfetta parità con cinque vittorie a testa. Nell'ultimo incontro tra i due a trionfare è stato Alcaraz, che ha battuto Djokovic in tre set nella semifinale degli ultimi Us Open, poi vinti contro Sinner.

Alcaraz-Djokovic, dove vederla in tv

Alcaraz-Djokovic, finale degli Australian Open 2026, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Il torneo è visibile su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Sinner-Djokovic sarà trasmessa anche in chiaro sul Nove.