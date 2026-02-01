circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lo spagnolo sfida il serbo nella finale degli Australian Open

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
01 febbraio 2026 | 07.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui i due tennisti sono arrivati al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto Alexander Zverev in cinque set, resistendo anche ai crampi, mentre il serbo, quarto del ranking Atp ha battuto Jannik Sinner in altrettanti parziali.

Comunque vada, la finale segnerà la storia: se vincesse Alcaraz diventerebbe il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam, ovvero vincere tutti i tornei del Grande Slam nell'arco della carriera, mentre Djokovic conquisterebbe il titolo Slam numero 25, mai nessuno come lui.

Alcaraz-Djokovic, orario e precedenti

La finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz e Djokovic è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle 9.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in dieci incontri, con il parziale fermo in perfetta parità con cinque vittorie a testa. Nell'ultimo incontro tra i due a trionfare è stato Alcaraz, che ha battuto Djokovic in tre set nella semifinale degli ultimi Us Open, poi vinti contro Sinner.

Alcaraz-Djokovic, dove vederla in tv

Alcaraz-Djokovic, finale degli Australian Open 2026, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Il torneo è visibile su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Sinner-Djokovic sarà trasmessa anche in chiaro sul Nove.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz djokovic alcaraz djokovic finale australian open finale australian open oggi alcaraz oggi djokovic oggi finale australian open dove vederla alcaraz djokovic dove vederla
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza