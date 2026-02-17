circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo sfida il francese nel primo turno dell'Atp di Doha

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
17 febbraio 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio a Doha per Carlos Alcaraz. Oggi, martedì 16 febbraio, il tennista spagnolo sfida il francese Arthur Rinderknech - in diretta tv e streaming - nel primo turno dell'Atp 500 qatariota. Il numero uno del mondo arriva al torneo dopo aver trionfato agli Australian Open 2026, battendo Novak Djokovic, mattatore di Sinner in semifinale, nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, e diventando così il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam.

CTA

Alcaraz-Rinderknech, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Rinderknech è in programma oggi, martedì 16 febbraio, non prima delle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, tutti vinti dallo spagnolo, che conduce così con un parziale di 4-0. L'ultimo incrocio risale agli ultimi Us Open, quando Alcaraz si impose in tre set agli ottavi di finale.

Alcaraz-Rinderknech, dove vederla in tv

Alcaraz-Rinderknech, come tutte le partite dell'Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz oggi alcaraz rinderknech alcaraz doha alcaraz rinderknech orario alcaraz rinderknech dove vederla tv
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza