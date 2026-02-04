circle x black
Coppa Italia, Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio

Bianconeri favoriti su Sisal.it ma la Dea sogna un altro 2019

Coppa Italia, Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio
04 febbraio 2026
Redazione Adnkronos
Una grande classica della Serie A, Atalanta-Juventus, va in scena anche nei quarti di finale di Coppa Italia. Il Gewiss Stadium sarà il palcoscenico della sfida tra Palladino e Spalletti, una sfida che promette gol e spettacolo. Gli esperti Sisal vedono una sfida incentrata sull’equilibrio con la Juventus leggermente favorita a 2,60 contro il 2,80 dell’Atalanta mente il pareggio, ipotesi che porterebbe la sfida ai rigori, è offerta a 3,10. Bilancia che pende leggermente da parte bianconera per il passaggio turno: 1,80 contro il 2,00 della Dea. I bergamaschi hanno però un doppio obiettivo: vendicare le due sconfitte in finale, 2021 e 2024, e replicare il risultato dei quarti del 2019 quando l’Atalanta travolse la Juventus con un secco 3-0. La Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,40, è nelle corde del match mentre un Ribaltone, dato a 8,00, non è da escludere. Il risultato esatto di 2-1 si gioca, di conseguenza, a 9,00 per i ragazzi di Spalletti mentre quello per Scamacca e compagni pagherebbe 11 volte la posta. Decisivi potrebbero diventare i calci d’angolo visto che nerazzurri e juventini sono tra i migliori di tutta la Serie A: l’Atalanta che va più volte dalla bandierina, a 1,80, si fa preferire alla Juventus, in quota a 2,40.

In partite del genere, tutti sognano di essere protagonisti. In casa bergamasca, Giacomo Raspadori, a 4,00, Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic, entrambi a 2,75, vogliono regalare un dispiacere alla Vecchia Signora. Spalletti, neanche a dirlo, oltre a Jonathan David, a 3,00, e Loïs Openda, a 2,75, ha in Kenan Yildiz, gol o assist a 2,50, il fiore all’occhiello. Occhio poi a Jeremie Boga, all’esordio con la maglia bianconera e grande ex della partita: la rete dell’esterno ivoriano è data a 4,50.

