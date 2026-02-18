Pareggio tra Milan e Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i rossoneri hanno pareggiato con i larensi per 1-1. A decidere il match la rete di Nico Paz, su clamoroso errore di Maignan in uscita, al 32' e il gol di Leao nella ripresa al 64'. Nel finale espulso anche Allegri per una lite con la panchina avversaria. Con questo punto il Milan sale a 54 punti, scivolando però a -7 dall'Inter capolista. Il Como invece raggiunge quota 42, appaiando l'Atalanta al sesto posto.

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan ospiterà il Parma a San Siro mentre il Como volerà a Torino per sfidare la Juventus.