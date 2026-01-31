circle x black
Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez riportano Conte alla vittoria

Gli azzurri di Conte hanno battuto i viola nella 23esima giornata di Serie A

Antonio Vergara - Ipa/Fotogramma
Antonio Vergara - Ipa/Fotogramma
31 gennaio 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
Vince il Napoli. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra partenopea ha battuto 2-1 la Fiorentina nella 23esima giornata di Serie A. Al Maradona decidono i gol, uno per tempo, di Vergara all'11' e di Gutierrez al 49'. Inutile ai fini del risultato la rete di Solomon al 57'.

Preoccupa l'infortunio di Di Lorenzo, uscito in barella nella prima frazione. Conte torna quindi al successo dopo i due ko consecutivi contro Juventus e Chelsea, rilanciandosi in zona scudetto: il Napoli sale a quota 46 punti, a -3 dal secondo posto del Milan e a -6 dall'Inter capolista. Rimane invece terzultima in classifica a 17 la Fiorentina, ancora in piena lotta salvezza.

Nel prossimo turno di Serie A il Napoli sfiderà il Genoa a Marassi, mentre la Fiorentina ospiterà il Torino.

