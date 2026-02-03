10 giocatori da svincolare all'asta di riparazione

Siamo a febbraio, mese in cui bisogna rimediare ai propri errori estivi. Il calciomercato ha portato tanti calciatori nuovi nel listone, ma non solo. Ci sono tanti altri calciatori che sono esplosi in questo girone d'andata e, ad oggi, sono nel listone degli svincolati.
Scopriamo dunque insieme i giocatori da svincolare all'asta di riparazione del Fantacalcio.
DIA
- La Lazio ha preso Ratkov, ha tenuto Noslin. E soprattutto Sarri vede in Maldini un potenziale falso nove su cui lavorare con convinzione. Verdetto piuttosto scontato: se lo avevate preso come jolly da solo o in coppia con Castellanos per avere garantito lo "slot attaccante Lazio" (come cambiano in fretta le cose!), ora potete disfarvene senza problemi.
VLAHOVIC
- Servirà ancora un po' per vederlo all'opera, la Juve non ha preso altri centravanti ma David sta convincendo tutti a suon di gol. C'è poi il capitolo contratto che pesa: andrà via a zero in estate, valutazione importante. Lo avete pagato tanto? E' la vostra fonte di rivoluzione.
DE BRUYNE - Il discorso qui è legato soprattutto ai crediti investiti, presumibilmente parecchi. Dovrebbe tornare tra fine febbraio e inizio marzo, comunque ci sarà concorrenza e non troverà più il red carpet: in sua assenza il Napoli ha trovato gioco, soluzioni ed efficacia persino superiori. Se dovete rinforzarvi altrove, ha assolutamente senso.
NERES
- Inizio aprile. Impossibile vederlo prima: nella migliore delle ipotesi, giocherà l'ultimo mese di campionato. Poche partite, col Napoli che intanto ha preso altri innesti sulle fasce. Il lusso di aspettarlo è davvero per pochissimi.
MORATA
- Sicuramente nelle aste di agosto e settembre è stato pagato un bel po' di crediti. Arrivava in una squadra (come poi si è dimostrata) offensiva e con un pedigree importante. La sua prima parte di stagione è stata a dir poco fallimentare: 12 partite a voto, 0 bonus ed un rigore fallito contro il Napoli. Douvikas è avanti nelle gerarchie e spesso Fabregas preferisce anche giocare con Nico Paz falso nove. Recuperare i crediti prendendo altri attaccanti potrebbe essere un'ottima soluzione.
ZHEGROVA
- Solo qualche spezzone con Spalletti, preoccupante il recentissimo trend: con Napoli e Parma, a punteggio ampiamente acquisito, ha giocato zero minuti. Gli sono stati preferiti tutti gli altri, un segnale chiaro in negativo: scommessa persa, non giriamoci troppo intorno.
SOHM
- Il passaggio dalla Fiorentina al Bologna un upgrade in termini di appetibilità? No. Nel senso che potrebbe anche giocare da trequartista centrale, ma lì ci sono Odgaard e Pobega che godono di una considerazione sicuramente superiore da Italiano. In mediana perde gran parte del suo potenziale. Finora la stagione è stata nulla per i fantallenatori. Morale: è il momento di tagliarlo dalla rosa.
DOVBYK
- Zero dubbi: tempi lunghissimi per il ritorno a disposizione, ma intanto è diventata la quarta scelta dietro a Malen, Vaz e Ferguson. Crediti preziosi da reinvestire, addio senza rimpianti.
GIMENEZ
- L'arrivo di Fullkrug gli ha ridotto ancor più il margine di manovra in prospettiva che già non era ampio con Leao, Pulisic e Nkunku. In tutto questo, gli servirà tempo per ritrovare il ritmo partita da marzo in poi e c'è da considerare che il Milan dovrà giocare solo il campionato.
KEAN
- E' indubbiamente il nome più borderline di tutti. Ma ci sono diversi fattori da considerare. L'annata nera della Fiorentina, le sue condizioni fisiche non ottimali, la concorrenza (ormai viva) di Piccoli. E soprattutto: la spesa fatta in estate. Kean era indubbiamente nella top 5 degli attaccanti più cari ai nastri di partenza. Crediti che ora fanno davvero gola.
