Milan: Leao acciaccato, ci sarà a Monza?

Il portoghese sostituito in Europa League dopo circa 60 minuti per un lieve problema fisico, le sue condizioni

Apprensione in casa Milan attorno alle condizioni di Leao, che ieri sera nella sfida di Europa League contro il Rennes è stato sostituito dopo un'ora di gioco per un fastidio fisico e in panchina gli è stata applicata una fasciatura dallo staff medico rossonero.

Nel dopo partita l'attaccante portoghese ha spiegato le sue condizioni: "Non dovrebbe essere nulla. Ho solamente preso una botta".

In ottica campionato non verrà preso nessun rischio nella sfida di domenica sera a Monza, visti i tanti impegni ravvicinati. Tuttavia, c'è cauto ottimismo per vedere Leao in campo anche contro i brianzoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos