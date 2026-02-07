Il Napoli vince 3-2 sul campo del Genoa nel match valido per la 24esima giornata della Serie A oggi 7 febbraio 2026. Padroni di casa in vantaggio al 3' con il rigore di Malinovskiy. Il Napoli ribalta il risultato nel giro di 120 secondi tra il 20' e il 22': a segno prima Hojlund e poi McTominay. Il Genoa trova il 2-2 con Colombo al 57'. Allo scadere, rigore per i partenopei: Hojlund a segno al 95', 2-3 e game over. In classifica il Napoli è terzo con 49 punti. Il Genoa resta a quota 23.

Nel prossimo turno di campionato, il Napoli riceve la Roma. Il Genoa fa visita alla Cremonese.