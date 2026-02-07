circle x black
Cerca nel sito
 

Genoa-Napoli 2-3, decide il rigore di Hojlund al fotofinish - Rivivi il match

A Marassi l'anticipo della 24esima giornata

Antonio Conte
Antonio Conte
07 febbraio 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli vince 3-2 sul campo del Genoa nel match valido per la 24esima giornata della Serie A oggi 7 febbraio 2026. Padroni di casa in vantaggio al 3' con il rigore di Malinovskiy. Il Napoli ribalta il risultato nel giro di 120 secondi tra il 20' e il 22': a segno prima Hojlund e poi McTominay. Il Genoa trova il 2-2 con Colombo al 57'. Allo scadere, rigore per i partenopei: Hojlund a segno al 95', 2-3 e game over. In classifica il Napoli è terzo con 49 punti. Il Genoa resta a quota 23.

Nel prossimo turno di campionato, il Napoli riceve la Roma. Il Genoa fa visita alla Cremonese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
genoa napoli napoli news genoa news
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza