La missione Nasa sta per arrivare, astronauti effettueranno sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici

Artemis II sempre più vicina alla Luna. ''Al momento della pubblicazione di questo articolo, la missione Artemis II si trova circa a metà strada verso la Luna'', ha scritto la Nasa su X, circa otto ore fa, ''una volta giunti a destinazione, gli astronauti effettueranno un sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici sulla superficie lunare''.

We’re halfway there.



At the time of posting this, the Artemis II mission is about halfway to the Moon. When the astronauts arrive, they will conduct a lunar flyby and collect scientific observations of the Moon’s surface. pic.twitter.com/Re8dryeX6k — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 4, 2026

In un secondo messaggio, postato circa 2 ore fa, la Nasa scrive: "Possiamo vedere la Luna dal portello di attracco proprio ora. È uno spettacolo meraviglioso. Il terzo giorno di volo è concluso e il nostro equipaggio di Artemis II è ora più vicino alla Luna che alla Terra''.

Le tappe della missione

Artemis II è uno dei momenti chiave del programma della Nasa che punta all'allunaggio vero e proprio previsto per il 2028 in occasione della quarta missione Artemis IV. Il programma prevede infatti 10 missioni, in un arco indicativo di 13 anni. Questa la pianificazione, ovviamente soggetta a possibili modifiche: Artemis I (2022), Artemis II (2026), Artemis III (2027), Artemis IV (2028), Artemis V (2030), Artemis VI (2031), Artemis VII (2032), Artemis VIII (2033), Artemis IX (2034) e infine Artemis X (2035).

Il razzo Space Launch System della Nasa è decollato dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral nella notte tra l'1 e il 2 Aprile alle 00.35 ora italiana, portando quattro astronauti in viaggio verso la Luna per la prima volta in oltre cinquant’anni. A bordo della capsula Orion si trovano il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e la specialista di missione Christina Koch della Nasa, insieme a Jeremy Hansen, dell’Agenzia spaziale canadese.

La missione durerà circa dieci giorni e li porterà a circumnavigare la Luna, con la possibilità di stabilire un nuovo record di distanza dalla Terra, superando quello dell’Apollo 13 del 1970.