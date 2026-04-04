La missione Nasa sta per arrivare, astronauti effettueranno sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici
Artemis II sempre più vicina alla Luna. ''Al momento della pubblicazione di questo articolo, la missione Artemis II si trova circa a metà strada verso la Luna'', ha scritto la Nasa su X, circa otto ore fa, ''una volta giunti a destinazione, gli astronauti effettueranno un sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici sulla superficie lunare''.
We’re halfway there.— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 4, 2026
At the time of posting this, the Artemis II mission is about halfway to the Moon. When the astronauts arrive, they will conduct a lunar flyby and collect scientific observations of the Moon’s surface. pic.twitter.com/Re8dryeX6k
In un secondo messaggio, postato circa 2 ore fa, la Nasa scrive: "Possiamo vedere la Luna dal portello di attracco proprio ora. È uno spettacolo meraviglioso. Il terzo giorno di volo è concluso e il nostro equipaggio di Artemis II è ora più vicino alla Luna che alla Terra''.
Artemis II è uno dei momenti chiave del programma della Nasa che punta all'allunaggio vero e proprio previsto per il 2028 in occasione della quarta missione Artemis IV. Il programma prevede infatti 10 missioni, in un arco indicativo di 13 anni. Questa la pianificazione, ovviamente soggetta a possibili modifiche: Artemis I (2022), Artemis II (2026), Artemis III (2027), Artemis IV (2028), Artemis V (2030), Artemis VI (2031), Artemis VII (2032), Artemis VIII (2033), Artemis IX (2034) e infine Artemis X (2035).
Il razzo Space Launch System della Nasa è decollato dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral nella notte tra l'1 e il 2 Aprile alle 00.35 ora italiana, portando quattro astronauti in viaggio verso la Luna per la prima volta in oltre cinquant’anni. A bordo della capsula Orion si trovano il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e la specialista di missione Christina Koch della Nasa, insieme a Jeremy Hansen, dell’Agenzia spaziale canadese.
La missione durerà circa dieci giorni e li porterà a circumnavigare la Luna, con la possibilità di stabilire un nuovo record di distanza dalla Terra, superando quello dell’Apollo 13 del 1970.