Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato

07 febbraio 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Archiviata la cerimonia di apertura, si inizia a fare sul serio. Oggi prime gare da medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina e occhi su Bormio, con la discesa libera maschile. Una delle gare più attese delle Olimpiadi invernali.

L’Italia gioca in casa e c’è un po’ di tensione, ma come detto dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, gli azzurri hanno studiato per gli esami. Saranno 4 gli italiani impegnati sulla mitica pista Stelvio: Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder.

I margini per sognare ci sono. Da Paris, che sulla Stelvio ha vinto sette volte in coppa del mondo (sei in discesa) a Giovanni Franzoni, che a gennaio ha centrato successi importanti su due piste sacre come Wengen, superG, e Kitzbuhel , discesa, parte così la caccia azzurra alle medaglie.

In serata, per quanto riguarda il cluster Valtellina, attenzione a Livigno, con Ian Matteoli pronto a dare spettacolo nello snowboard, con la finale del big air maschile.

