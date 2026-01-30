Serie A, Como-Atalanta: derby lombardo tra gol e spettacolo

La giornata numero 23 di Serie A vivrà il suo clou nel derby lombardo tra Como e Atalanta. Rispettivamente sesta e settima in classifica, le formazioni di Fabregas e Palladino promettono gol e spettacolo. Gli esperti Sisal vedono Nico Paz e compagni favoriti a 2,40, il pareggio in quota a 3,25 mentre il blitz della Dea al Sinigallia si gioca a 3,10. Due squadre che fanno del gioco offensivo una filosofia di vita tanto è vero che la Combo Goal + Over 2,5, a 2,25, è molto probabile. Un risultato esatto di 2-1, quindi, è in quota a 9,00 per il Como mentre pagherebbe 11 volte la posta quello a favore dell’Atalanta. In questa girandola di marcature, un Ribaltone, a 7,50, è nelle corde del match. Tanti gol chiamano tanti tiri in porta: l’ipotesi di vederne almeno 12 è offerta a 4,25 con i padroni di casa favoriti, a 1,70, per effettuarne di più rispetto ai nerazzurri, in quota a 2,75. Tantissimi i protagonisti a cominciare da Nico Paz, nel tabellino dei marcatori a 3,00, affiancato da Martin Baturina, gol o assist a 2,75. Lato Atalanta, invece, Palladino si affida a Nikola Krstovic, primo marcatore a 5,00, e Gianluca Scamacca, in gol a 2,75.

Partita delicatissima va in scena anche al Maradona dove il Napoli, quarto della classe ma con una sola vittoria nelle ultime cinque, riceve una Fiorentina, terzultima, alla ricerca disperata di punti salvezza. Gli esperti Sisal ritengono i Campioni d’Italia favoritissimi a 1,80 rispetto al 5,00 dei toscani mentre si scende a 3,50 per il pareggio. Il Napoli ha perso solo una delle ultime sette contro la Fiorentina. Una partita delicatissima dove l’Under, a 1,75, si fa preferire all’Over, in quota a 2,00. Pochi gol, tanta tensione e agonismo: il primo tempo che termina in parità è opzione data a 2,20. Un gol da fuori area, a 2,50, potrebbe indirizzare la partita ma, fattori decisivi, potrebbero diventare un rigore, a 2,65, ma anche una espulsione, si gioca a 5,75. Cinque gol e due assist: questo il bilancio di Romelu Lukaku contro la Fiorentina. Lo scorso anno Big Rom fu assoluto protagonista contro i viola: gol e assist all’andata e al ritorno. Ripetere quegli exploit è impresa offerta a 8,50. Proverà ad aiutarlo Antonio Vergara, assist a 4,50. Vanoli, per provare ad espugnare il Maradona, spera che Manor Solom, a 6,00, possa trovare il primo gol con la maglia della Fiorentina. Roberto Piccoli, gol o assist a 3,00, non vuole essere da meno dal nuovo compagno di reparto.