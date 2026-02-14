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Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna - Video

L'episodio al termine del primo tempo del match di San Siro. Chiellini: "Imbarazzante, non si può parlare di calcio"

Il diverbio Spalletti-La Penna - X
Il diverbio Spalletti-La Penna - X
14 febbraio 2026 | 23.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Furia Spalletti in Inter-Juventus e rabbia bianconera dopo l'espulsione di Kalulu provocata da una solare simulazione di Bastoni. Oggi, sabato 14 febbraio, i nerazzurri hanno battuto i bianconeri a San Siro per 3-2, nel big match della 25esima giornata di Serie A. La partita è stata fortemente condizionata dall'espulsione, per doppia ammonizione, di Kalulu al 42', contestatissima sia dal difensore francese che dal tecnico bianconero, che a fine primo tempo è andato a lamentarsi direttamente con l'arbitro La Penna. Kalulu ha rimediato la seconda ammonizione per un'evidente simulazione di Bastoni che fa espellere l'avversario e esulta come se avesse segnato un gol.

Un video che arriva dagli spalti di San Siro mostra Spalletti infuriato per la decisione del direttore di gara urlare: "Ci hai rovinato la partita", spalleggiato dalla dirigenza della Juventus. Giorgio Chiellini grida: "Non esiste una cosa del genere", e anche Damien Comolli si scaglia contro La Penna, tanto da essere spinto a forza via nel tunnel dallo stesso Spalletti.

Nel post partita, Chiellini si presenta ai microfoni di Sky: "Non si può parlare di calcio, quello che è successo è imbarazzante. E' stato visto in tutto il mondo, bisogna cambiare subito", dice il dirigente bianconero invocando una svolta a livello arbitrale dopo una lunga serie di episodi a dir poco controversi. "Probabilmente da domani si cambierà il Var, ma non è accettabile che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere, questa è l'immagine che diamo del nostro calcio. A fine partita non abbiamo avuto modo di parlare con l'arbitro", dice Chiellini a Dazn.

"E' da inizio anno che abbiamo messo in evidenza che non è una struttura adeguata al campionato del genere, ogni settimana una squadra diversa è qui a lamentarsi. Non so quale sia il punto, so solo che non si può andare avanti così, non si può permettere questo tipo di spettacolo -sottolinea l'ex capitano di Juventus e Nazionale-. In questo momento c'è una defaillance, un gruppo che non funziona, chi ci mette la faccia ha detto che andrà via, vediamo cosa succede adesso. Il protocollo andrà cambiato, stasera ne è stata la prova, ma ci sono altri modi per evitare che certe cose succedano. Le scelte non competono a me, ma è evidente che l'arbitro di stasera non era adeguato".

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