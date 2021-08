Afghanistan, premier sloveno: "Ue non aprirà corridoi umanitari"

"La Ue non aprirà alcun corridoio umanitario per l'Afghanistan". E' quanto ha scritto in un tweet il premier sloveno Janez Jansa, presidente di turno dell'Unione Europea, secondo cui "non permetteremo che sia ripetuto l'errore strategico del 2015: dovremo aiutare solo le persone che ci hanno aiutato durante l'operazione della Nato e quei Paesi che sorvegliano i confini esterni della Ue per proteggerli completamente".