circle x black
Cerca nel sito
 

Al via il bando del MASE per progetti di ricerca e innovazione sull’idrogeno

20 luglio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Gazzetta Ufficiale del 15 luglio è stato pubblicato l’avviso pubblico del MASE relativo a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica in ambito di idrogeno, finanziabili nel solco dell’iniziativa Mission Innovation 2.0. Il bando prevede una dotazione complessiva di 82,6 milioni di euro per sostenere progetti che devono rispettare determinati obiettivi e criteri tecnici, oltre che essere attinenti a: produzione, trasporto e accumulo di idrogeno; usi finali dell’idrogeno e azioni trasversali. Le proposte di progetto possono essere presentate da un gruppo di almeno due imprese, di cui una capofila, comprese startup ed enti di ricerca, mentre il costo complessivo di ciascun progetto deve essere compreso tra 2 e 10 milioni di euro. Le domande di contributo, complete di progetto e documentazione devono essere presentate dall’impresa capofila mediante piattaforma informatica dedicata, entro il 12 novembre 2026.

L’avviso pubblicato in GU

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MASE idrogeno Mission Innovation 2.0
Vedi anche
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video
Paura per Noemi, la cantante cade dal palco e il concerto viene interrotto - Video
News to go
Trasporti, al via una settimana di scioperi
Arianna Meloni alla fiaccolata per Paolo Borsellino: "Eroe del nostro tempo" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza di Rafa Nadal per la vittoria della Spagna - Video
Salvatore Borsellino attacca Meloni: "Governo ha tolto armi anti-mafia lasciate da Paolo e Falcone" - Video
Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa" - Video
Un orso tra le giostre della festa di Villa Scontrone nell'Aquilano - Video
Concerto d'alta quota al sorgere del sole sulle note di Morricone, Piazzolla e Rota - Video
Legge elettorale, Tajani: "Preferenze? Vedremo, ma cosa più importante è riforma" - Video
Caso Roggero, Tajani: "In maggioranza tutti d'accordo su grazia ma decide Mattarella" - Video
Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza