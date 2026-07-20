Al via il bando del MASE per progetti di ricerca e innovazione sull’idrogeno

In Gazzetta Ufficiale del 15 luglio è stato pubblicato l’avviso pubblico del MASE relativo a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica in ambito di idrogeno, finanziabili nel solco dell’iniziativa Mission Innovation 2.0. Il bando prevede una dotazione complessiva di 82,6 milioni di euro per sostenere progetti che devono rispettare determinati obiettivi e criteri tecnici, oltre che essere attinenti a: produzione, trasporto e accumulo di idrogeno; usi finali dell’idrogeno e azioni trasversali. Le proposte di progetto possono essere presentate da un gruppo di almeno due imprese, di cui una capofila, comprese startup ed enti di ricerca, mentre il costo complessivo di ciascun progetto deve essere compreso tra 2 e 10 milioni di euro. Le domande di contributo, complete di progetto e documentazione devono essere presentate dall’impresa capofila mediante piattaforma informatica dedicata, entro il 12 novembre 2026.

L’avviso pubblicato in GU