Alfredo Cospito riprende a mangiare solo formaggio

Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha ripreso ad assumere alcuni alimenti, in particolare del formaggio, oltre agli integratori. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'uomo è ancora ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano per le sue condizioni di salute.

Di recente Cospito aveva allentato lo sciopero della fame, dopo essersi visto respingere dai tribunali di Sorveglianza di Milano e Sassari le istanze, presentate dai difensori, per chiedere il differimento della pena e la detenzione domiciliare per motivi di salute.