Padre e figlia sono stati aggrediti a coltellate oggi a Varese dall'ex della donna. E' successo oggi poco prima delle 13 in via Ciro Menotti. L'uomo di 71 anni, che ha riportato ferite al volto e a una mano, è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e portato in ospedale in rianimazione. La figlia di 37 anni, anch'essa ricoverata, ha subito ferite al volto. Una familiare delle vittime giunta sul posto sul posto dopo l'aggressione è stata soccorsa, ma non ha subito traumi o ferite. L'Areu sottolinea che 'al momento non risulta l'utilizzo di acido''. L'aggressore, 41enne, è stato arrestato.

Secondo Varese News, la violenta, doppia aggressione sarebbe nata da una separazione complicata, che sarebbe già finita all’attenzione delle forze dell’ordine nelle settimane scorse. L’uomo -riporta il giornale- Marco Manfrinati, 41 anni, avrebbe raggiunto la donna, Lavinia Limido, 37, nello studio del padre, nella zona di Casbeno: qui il 41enne avrebbe cercato di colpire per prima la compagna; il padre settantenne, Fabio Limido, nel tentativo di difenderla sarebbe stato a sua volta ferito.