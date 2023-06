Anche Visconti con Nibali e Ballan a Nova Eroica Buonconvento

Poche ore ormai al via di Nova Eroica Buonconvento che da domani, giovedì 22 giugno, a domenica offrirà la scenografia alla passione di circa 1500 ciclisti in arrivo da tutta Italia e da diversi Paesi al mondo. E insieme a Vincenzo Nibali e Alessandro Ballan sabato al via della corsa ci sarà anche Giovanni Visconti che tutti gli amanti del ciclismo ricordano per ben tre volte campione italiano tra i professionisti. Il terzetto Nibali, Ballan e Visconti, dunque, costituirà un elemento di forte attrattiva per i corridori che avranno la possibilità di pedalare insieme ad ex corridori professionisti che in attività hanno fatto sognare milioni di appassionati.

Il Villaggio di Nova Eroica aprirà domani per le operazioni preliminari: ritiro del numero e del pacco gara ma non mancherà certo la possibilità di divertirsi e gustare i prodotti del territorio. Venerdì la giornata sarà caratterizzata dal convegno "I valori di Eroica: territorio, salute e sport", l'incontro con Marco Scarponi e la Fondazione Scarponi e il progetto "Eroica per l'Ambiente" realizzato in collaborazione con "Sei Toscana", Quindi, sabato 24 giugno, alle ore 8.00, via a Nova Eroica con i suoi tre percorsi di km 130, km 90, con alcuni tratti cronometrati utili a stilare la classifica finale, km 60 di tipo cicloturistico. Il percorso più lungo assegnerà il titolo di Campione Nazionale Gravel Acsi.

Domenica 25 giugno spazio alle famiglie ed ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita, con Nova Eroica Family, la pedalata riservata ai soci del Ciclo Club Eroica, l'evento per HandBike e una gara riservata ai corridori Giovanissimi.

I percorsi a disposizione. Sabato 24 giugno percorso “Terra di Siena” (km 130)

E’ il percorso per i più allenati; sviluppa 130 chilometri con un dislivello complessivo di 2140 metri. Da Buonconvento si transita per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pieve a Salti e di nuovo Buonconvento. Saranno nove i tratti di strada bianca; Piana, Monte Sante Marie, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Murlo, Bibbiano, Val di Cava, Lucignano D’Asso e Pieve a Salti. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su quattro diversi settori.

Percorso “Crete Senesi” (km 90)

Sviluppa 90 chilometri con un dislivello complessivo di circa 1360 metri. Da Buonconvento si pedala per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno sei i tratti di strada bianca; Buonconvento, Asciano, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Pieve di Piana. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su due diversi settori.

Percorso “Cicloturistico” (km 60)

E’ adatto a chi vuole godersi il panorama e la strada bianca senza il “pensiero” del cronometro. Da Buonconvento si raggiunge Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno quattro i tratti di strada bianca; Buonconvento, Asciano, Murlo, Pieve di Piana. Il dislivello complessivo è di 820 metri.