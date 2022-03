Roma, rapina negozio armato di machete: bloccato da poliziotti con taser

L'allarme dato dai passanti, l'uomo è stato seguito fino a piazza Vittorio dove è stato fermato

Armato di machete ha rapinato un negozio in via Gioberti, non lontano dalla stazione Termini a Roma, e si è allontanato con il bottino. E' accaduto poco prima delle 16. Alcuni passanti, che hanno notato la scena, hanno allertato gli agenti del commissariato Viminale che erano impegnati in un posto di controllo lì vicino. Sul posto sono arrivate anche numerose volanti e l'uomo è stato seguito dai poliziotti fino a piazza Vittorio dove un agente lo ha bloccato usando il taser. L'uomo, un iracheno di 38 anni, è stato poi portato in commissariato.