Arrestato a Mosca vittima persecuzione gay in Cecenia

Idris Arsamikov si era rifugiato in Olanda ed era tornato in Russia solo per il funerale del padre, sarebbe già stato trasferito in Cecenia

E' stato arrestato all'aeroporto Domodedovo di Mosca poco dopo il suo arrivo in Russia Idris Arsamikov, una vittima delle persecuzioni contro i gay in Cecenia residente in Olanda. Lo denunciano l'organizzazione indipendente che fornisce assistenza alle persone perseguite per ragioni politiche Ovd-Info e l'associazione che nel 2018 lo aveva aiutato a lasciare il Paese SK Sos. L'arresto è avvenuto su richiesta delle autorità cecene. Arsamikov, che ha 28 anni, era tornato in Russia solo per il funerale del padre, malgrado l'elevato rischio in cui si trovano i ceceni di orientamento Lgbtq+ in Russia. Già poche ore dopo il fermo, sarebbe stato trasferito in Cecenia, ha denunciato SK Sos.

Un video dell'avvocato del giovane pubblicato sul canale Telegram dell'organizzazione mostra Arsamikov mentre viene portato via dalla stazione di polizia dall'aeroporto da un agente in borghese, presumibilmente ceceno, che si è rifiutato di esibire i suoi documenti o identificarsi con il legale. Arsamikov era riuscito a lasciare la Cecenia nel 2018 per stabilirsi in Olanda, dopo che le autorità cecene lo avevano torturato in una cantina per il suo orientamento sessuale. Gli abusi condotti su larga scala dalle forze cecene su ragazzi gay era emerso grazie a una inchiesta di Novaya Gazeta.