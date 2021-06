AstraZeneca, Lazio sospende vaccinazioni 18-30 anni

Sospesa nel Lazio la vaccinazione con AstraZeneca per gli over 18 prenotati per l''open week' organizzato dalla Regione. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Ieri sera abbiamo sospeso le prenotazioni e gli appuntamenti dei cittadini della fascia 18-30 anni che hanno prenotato la somministrazione della prima dose con AstraZeneca durante l'open week verranno riprogrammati con altri vaccini", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema di prenotazione dei medici di medicina generale.