Audizione del Ministro Foti sul Programma di lavoro della Commissione europea

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha svolto un’audizione presso la Commissione Politiche UE del Senato, in merito ai contenuti del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2025 “Avanti insieme: un’Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida” (COM 2025/45). Nel dettaglio, il Ministro Foti ha sottolineato che gli ambiti principali a cui tende il Programma di lavoro mirano a un Europa più libera e democratica, più forte e sicura, più prospera e competitiva. Successivamente, ha ricordato le priorità indicate da Ursula von der Leyen da cui emerge un correlato piano quinquennale i cui obiettivi e la cui portata vanno valutati ispirandosi alla massima concretezza. Foti ha quindi ricordato che nel futuro dell’Ue va anche valutata la possibilità dell’allargamento ad altri Stati e che, ad oggi, solo Montenegro e Albania potrebbero avere i requisiti, mentre per i Paesi dei Balcani occidentali l’eventuale adesione si colloca al momento per il 2030. Il Ministro ha poi affrontato il tema della politica dello spazio e i relativi programmi e risorse, un ambito in cui l’Italia svolge un ruolo di primo piano anche grazie all’eccellenza dell’Agenzia spaziale nazionale, agli ingenti contributi pubblici (terza in UE per investimenti in rapporto al PIL) e ad un tessuto imprenditoriale di grande valore. Nella seconda parte dell’audizione, sono stati affrontati i temi di programmazione dei fondi per le politiche di coesione per i quali, tra l’altro, è stata di recente decisa una riprogrammazione entro fine 2025 mirata alla ridefinizione dell’utilizzo di parte di tali fondi per scopi diversi, tra cui: sostenere la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili; colmare il divario in tema di innovazione e rafforzamento della competitività; promuovere la transizione energetica e gli investimenti in difesa e sicurezza. Su quest’ultimo tema, il Ministro ha chiarito che non si intende destinare risorse per l’acquisto di armi.

Link: Video dell’audizione completa