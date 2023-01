Lo scozzese rimonta e batte Kokkinakis in 5 set dopo 5h45' di battaglia

Andy Murray vince la maratona con Thanisis Kokkinakis nel secondo turno dell'Australian Open 2023 e, alle 4 del mattino, stacca il biglietto per il terzo round del torneo. Lo scozzese, 35 anni, dopo il successo in 5 set su Matteo Berrettini all'esordio concede il bis. Murray si impone per 4-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-3, 7-5 dopo 5h45' di battaglia e ora affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del tabellone.