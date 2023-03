Beauty trend 2023, la skincare di primavera

Skincare di primavera con i prodotti della cosmesi naturale e biologica a base di alghe, funghi e squalene. Con il cambio di stagione arrivano i beauty tips di Natrue, l’Associazione non-profit che sostiene e promuove la cosmesi naturale e biologica. Obiettivi: anti-age, protezione dai raggi Uv, idratazione profonda ed esfoliazione.

Per la primavera 2023 - spiega Natrue - si contano due alleati per combattere i segni dell’invecchiamento: alghe e funghi, solitamente utilizzati sotto forma di estratto. Le prime contrastano l’invecchiamento cutaneo grazie ad antiossidanti e amminoacidi e si trovano in creme e maschere con azione rivitalizzante. I funghi, invece, sono ricchi di vitamine e polisaccaridi che idratano con effetto simile a quello dell’acido ialuronico.

Capitolo protezione solare e preparazione alla progressiva esposizione estiva. Alcuni ingredienti naturali possono concorrere al fattore di protezione complessivo, come alcuni studi suggeriscono, pur non essendo in grado, da soli, di offrire una protezione solare completa. Ad esempio, l’olio di semi di lampone, da abbinare rigorosamente a un classico filtro solare minerale come il biossido di titanio. Per rimediare invece ai danni del Sole dopo l’esposizione si può ricorrere all’Aloe Vera che, grazie alle sue proprietà, calma gli arrossamenti e idrata a fondo; oppure allo squalene, lipide naturale che si ricava dall’olio d'oliva e che aiuta la pelle a ripararsi dai danni dei radicali liberi causati dai raggi Uv grazie agli effetti antiossidante e lenitivo.

Per quanto riguarda l’esfoliazione pre-esposizione, si può puntare sui microgranuli di Jojoba che consentono di rimuovere le cellule morte senza esercitare un’azione aggressiva sulla pelle, oppure optare per soluzioni a base di frutti tropicali come l’estratto di papaya, che contiene papaina, un enzima con ottime proprietà esfolianti in grado di rimuovere le cellule morte donando luminosità alla cute.

Nei suoi 16 anni di attività a sostegno della cosmesi naturale e biologica, Natrue ha istituito uno standard rigoroso che prevede un approvvigionamento e una filiera sostenibili, l’utilizzo di ingredienti biologici e naturali oltre all’impiego di imballaggi eco-friendly. Applicando questi criteri, l’Associazione permette di certificare i cosmetici naturali e biologici per garantire una maggiore trasparenza dei prodotti verso i consumatori.