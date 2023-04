Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: "Reagisce bene alle cure"

Seconda notte di ospedale per Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, che ieri ha ricevuto la visita dei familiari e si è intrattenuto telefonicamente con diversi leader politici, sta rispondendo bene alle cure e ha passato una notte tranquilla. Oggi vi saranno altri accertamenti e a quanto si è appreso ci vorrà qualche giorno per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato. Non sono previsti per ora bollettini medici. Alberto Zangrillo, il suo medico di fiducia, è entrato stamane in ospedale senza rilasciare dichiarazioni.

"Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene, che è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure", dice, in collegamento telefonico con Agorà, il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, a proposito delle condizioni del Cav.

"Questo ci fa ben sperare. Berlusconi è un leone, anche fisicamente forte nonostante i problemi che ha avuto. Quindi vogliamo essere ottimisti", aggiunge Tajani. Sulla telefonata avuta con il leader di Forza Italia, l'azzurro racconta: "La sua voce era forte, squillante. Ci ha incoraggiato tutti. Poi durante il Consiglio dei ministri ha chiamato Meloni e Salvini, tant'è vero che Meloni è uscita dalla riunione e ho continuato a presiedere io il Cdm".