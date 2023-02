Bianco (Gruppo Abele): "Favorire inclusione giovani attraverso riqualificazione urbana e presenza sui territori"

"Noi pensiamo che bisogna scommettere proprio sulla presenza sui territori, sulla costruzione di cose da fare insieme, come la riqualificazione urbana: nei nostri territori ci sono molti spazi brutti, che vengono vissuti nel degrado e creano degrado in chi li vive. Invece, ripensarci e poter ricostruire delle esperienze belle, culturali, sportive, di riqualificazione del verde e dell'ambiente circostante, sono delle cose che, coinvolgendo i ragazzi e creando delle azioni che costruiscano ascolto e aggancio, possono essere sicuramente un punto di partenza". Lo ha dichiarato Lucia Bianco, vicepresidente di Fondazione Gruppo Abele, a margine della presentazione del progetto di inclusione sociale 'Present4Future' presentato oggi a Roma in collaborazione con BPER Banca.