Bilaterale tra Tajani e Zelensky

In occasione della sua missione a Kiev per la riunione dei Ministri degli Esteri dell’UE, Antonio Tajani ha incontrato il Presidente dell’Ucraina Zelensky. Durante l’incontro, il Ministro Tajani ha ribadito il fermo sostegno italiano per una pace duratura oltre che per assicurare alla giustizia gli autori del massacro di Bucha e in altre città ucraine. Tajani ha anche ricordato il sostegno che dell’Italia verso gli sforzi negoziali degli Stati Uniti, nonché all’impegno del Governo italiano per garantire sicurezza e resilienza del settore energetico ucraino con il recente piano di aiuti da 100 milioni di euro. Il Capo della Farnesina ha anche confermato a Zelensky che l’Italia è ferma nella volontà di mantenere alta la pressione sulla Russia, spingendo per l’introduzione di nuove sanzioni e per l’attuazione del prestito da 90 miliardi di euro deciso dal Consiglio europeo. Nel corso del bilaterale, è stato anche fatto il punto sulla crisi in Medio Oriente e Tajani ha chiarito che la guerra in Iran non distoglierà l’attenzione dal conflitto in Ucraina.

Il comunicato della Farnesina