Biogen, Matteo Papi direttore medico Italia

Matteo Papi entra in Biogen Italia nella posizione di Medical Director. Sarà responsabile della Divisione Medical nell'affiliata italiana della compagnia farmaceutica statunitense, con sede a Cambridge in Massachusetts, leader nel settore neuroscienze. Lo comunica l'azienda in una nota.

"Sono entusiasta di entrare a far parte del team Biogen Italia, un'azienda che lavora con spirito pionieristico in aree mediche complesse, come la neurologia, dove esistono grandi bisogni medici ancora insoddisfatti - afferma il nuovo direttore medico - Cercare nuove strade per migliorare la vita di chi affronta la malattia e avere il coraggio di avventurarsi in territori sconosciuti, al fianco della comunità clinica e scientifica, è per me motivo di passione e impegno. Sono felice di poter dare il mio contributo". L'ingresso di Papi segna "un ulteriore passo avanti per Biogen Italia - dichiara l'amministratore delegato Giuseppe Banfi - a conferma del nostro costante impegno nella ricerca di nuove soluzioni medico-scientifiche, lavorando al fianco della comunità clinica, per dare risposte ai bisogni delle persone che affrontano malattie complesse, come quelle neurologiche".

Dopo la laurea in Medicina all'Università di Perugia nel 2009 e la specializzazione in Scienza dell'alimentazione all'Università di Parma, Papi ha sviluppato la sua carriera professionale in ambito farmaceutico - riferisce Biogen - ricoprendo ruoli nazionali e internazionali, in un percorso che lo ha visto impegnato nel coordinamento scientifico di importanti innovazioni terapeutiche. In particolare, nel 2020 ha ricoperto la posizione di Medical Lead Diabetes presso l'headquarter europeo dell'anglo-svedese AstraZeneca, dove si è distinto per il suo lavoro in ambito diabetologico, e nel 2022 gli è stata assegnata la posizione di Medical Head per AstraZeneca Italia, dove ha continuato il suo impegno in diabetologia e in altre aree terapeutiche come l'ambito cardio-renale e l'acute care.