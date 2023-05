Bologna, si ferma Soriano

Il Bologna si gode il buon momento di forma e l'ottima classifica dopo il successo ottenuto a Bergamo contro l'Atalanta.

Thiago Motta deve fare i conti, pero', con qualche infortunio di troppo. Nella gara contro i nerazzurri si è fermato Roberto Soriano. Il giocatore del Bologna è uscito dal campo con una lieve distorsione al ginocchio che, probabilmente, lo costringerà a saltare il match contro il Milan di Stefano Pioli, in calendario sabato alle ore 15:00.

Oltre ad Orsolini squalificato, contro il Milan non ci sarà neanche Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco non si è ancora mai allenato con il resto del gruppo squadra e difficilmente verrà convocato per la sfida contro i rossoneri. Discorso analogo per Cambiaso che, però, ha una piccola chance di poter tornare ad allenarsi con la squadra nei prossimi giorni e centrare, di conseguenza, almeno una convocazione.

Fantacalcio.it per Adnkronos