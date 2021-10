BPER Banca, Etica Sgr e UniBS parlano di cambiamenti climatici

All’Ateneo bresciano una tavola rotonda - in presenza e in diretta streaming - con la prof.ssa Federica Gasbarro e il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli

Brescia, 8 ottobre 2021 - L’emergenza climatica e ambientale è una realtà in atto: il riscaldamento globale e il conseguente incremento dell’intensità e della frequenza dei fenomeni estremi causano una pressione crescente sugli ecosistemi e sulla biodiversità da cui dipendono i sistemi socio-economici, mettendo a repentaglio il benessere e la salute dell’uomo. Pertanto, questi fenomeni meritano seria considerazione. L’umanità deve operare con urgenza al fine di ridurre gli effetti negativi sull’ambiente secondo un modello di sviluppo sostenibile e migliorare la propria resilienza.

In un momento in cui la spinta normativa ha incoraggiato governi e imprese nella direzione della sostenibilità BPER Banca, Etica Sgr, società pioniere nel settore, e il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia propongono una tavola rotonda dal titolo “Cogliere la sfida dei cambiamenti climatici”.

L’evento si terrà in presenza lunedì 11 ottobre dalle ore 11 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, in via S. Faustino n.74/B e in diretta streaming sulle pagine Facebook di Etica Sgr e di BPER Banca.

Tra gli speaker Federica Gasbarro, co-autrice del Sesto rapporto di valutazione dell’IPCC, WGII, e ricercatrice di Economia e Gestione delle Imprese e Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico.

PROGRAMMA:

· Apertura a cura di Maurizio Tira, Magnifico Rettore dell’Università di Brescia.

· Maurizio Veggio, Direttore Regionale Brescia di BPER Banca

· Luca Mercalli, Climatologo e divulgatore scientifico

· Federica Gasbarro, Ricercatrice presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia

· Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER Banca

· Roberto Grossi, Vice Direttore Generale di Etica Sgr

Modera Maurizio Melis, conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia.

“Fin dalla sua nascita Etica Sgr ha riposto una grande importanza alla formazione e alla divulgazione di una cultura finanziaria etica e responsabile. Crediamo che contribuire a creare più consapevolezza nei consumi e nei risparmi aiuti le persone a coniugare valore economico e impatti positivi per ambiente e società” dichiara Roberto Grossi, Vice Direttore di Etica Sgr che poi aggiunge: “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio significa prendersi cura del futuro del nostro Pianeta e delle persone che lo abitano. Questa è una delle missioni della finanza etica”.

“Per BPER Banca la sostenibilità è un vero e proprio driver di sviluppo globale – afferma Maurizio Veggio, Direttore Regionale Brescia di BPER Banca – capace di creare competitività e valore condiviso. Siamo partner delle aziende nei percorsi di transizione energetica e, come testimoniato dal nostro Bilancio di Sostenibilità, abbiamo avviato un percorso di integrazione della sostenibilità all’interno dei nostri valori aziendali e della nostra value chain, con l’obiettivo strategico di creare benefici per tutti gli stakeholder. I rating di sostenibilità ci confermano che siamo sulla strada giusta”.

L’evento è aperto al pubblico e alla stampa.

In considerazione di una numerosità di posti limitati è necessario iscriversi all’evento compilando l'apposito form di registrazione: https://bit.ly/3CCvEdG

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali social di Etica Sgr e BPER Banca: www.facebook.com/EticaSgr e www.facebook.com/BPERbanca

Per ulteriori informazioni: www.bper.it - www.istituzionale.bper.it - www.eticasgr.com