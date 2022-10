Calenda al Senato, la 'lezione' su Cicerone e Catilina - Video

"Come prima cosa andrò a vedere il quadro sulla congiura di Catilina". Detto, fatto. Il leader di Azione Carlo Calenda, neo senatore eletto, entra a Palazzo Madama e come prima tappa raggiunge la sala Maccari, trattenendosi di fronte al quadro che rappresenta l’intervento di Cicerone contro Catilina, come mostra il video pubblicato da Calenda sui social. "Nessuna congiura. Sono un grande appassionato di storia antica e dal 509 AC il senato e’ un punto riferimento dell’idea di repubblica e della civiltà romana. Da questo punto di vista per me è una grandissima emozione". "Mi ha fatto impressione essere chiamato senatore - prosegue - quando penso a Cicerone, ad Appio Claudio…. E' una cosa che tocca quello che sento come mio retaggio".