Calenda: "Su Ucraina governo non sta più in piedi, è crisi politica"

L'intervista a Repubblica: "Meloni dovrebbe andare all'attacco, invece gioca in difesa. Noi in soccorso è follia, come se Macron si alleasse con Le Pen"

Le forze di Governo "sull’Ucraina - una questione cruciale - non stanno più in piedi". "Ho ascoltato l’intervento del capogruppo leghista Romeo al Senato ed era perfettamente sovrapponibile a quello dei Cinquestelle". Così Carlo Calenda in un'intervista su La Repubblica che sulla possibilità di una implosione a breve risponde: "Non ho detto questo. Non ho previsioni da fare. Ho solo segnalato che sono in crisi politica, di contenuti e di proposte".

Giorgia Meloni durante le comunicazioni in Parlamento "era nervosa. Noto un affanno gigantesco nell’attività di governo. Non ha un’agenda, la subisce. Dovrebbe andare all’attacco, invece gioca in difesa". Tanto più che "da un lato gli alleati soffrono l’egemonia di Fratelli d’Italia, dall’altro fiutano la debolezza della premier". Correrete in soccorso del Governo? "È una follia. Siamo dei liberali, non possiamo governare insieme a sovranisti. È come se Macron si alleasse con Le Pen".