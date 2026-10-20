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Antoci (M5S): "Politiche scellerate mortificano agricoltori, servono atti concreti"

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20 ottobre 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
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"Come al solito le politiche scellerate dell'Europa vanno a finire nelle famiglie e soprattutto nei contesti che portano avanti con dignità e sacrificio il PIL dei paesi: gli agricoltori". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Antoci, parlando a margine della plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo in merito alle proteste nel Sud Italia per il caro carburante. Antoci ha criticato duramente la gestione europea e l'operato della Presidente von der Leyen sull'accordo Mercosur, accusata di aver attivato la procedura di applicazione provvisoria nonostante la mancata approvazione del Parlamento.

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