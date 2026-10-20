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Caro Vita, Palmisano (M5S): "Sud in crisi tra carovita e proteste, governo Meloni muto"

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20 ottobre 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
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"Il Sud è in crisi: autotrasportatori, agricoltori, produttori sono scesi in piazza per manifestare in maniera credo dignitosa, e noi eravamo accanto a loro in queste piazze e stiamo cercando di gridare la loro voce anche qui al Parlamento europeo". Lo ha dichiarato l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano, intervenendo a Strasburgo sulle proteste contro il carovita e il caro carburante nel Mezzogiorno. Palmisano ha denunciato come le richieste del comparto siano "strofinate dal carovita e dal carocarburante", impedendo a famiglie e lavoratori di far fronte alle esigenze quotidiane e di sopravvivere dignitosamente.

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