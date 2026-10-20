Caro Vita, Palmisano (M5S): "Sud in crisi tra carovita e proteste, governo Meloni muto"

"Il Sud è in crisi: autotrasportatori, agricoltori, produttori sono scesi in piazza per manifestare in maniera credo dignitosa, e noi eravamo accanto a loro in queste piazze e stiamo cercando di gridare la loro voce anche qui al Parlamento europeo". Lo ha dichiarato l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano, intervenendo a Strasburgo sulle proteste contro il carovita e il caro carburante nel Mezzogiorno. Palmisano ha denunciato come le richieste del comparto siano "strofinate dal carovita e dal carocarburante", impedendo a famiglie e lavoratori di far fronte alle esigenze quotidiane e di sopravvivere dignitosamente.