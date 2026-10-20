Caro Vita, Tridico (M5S): "Tassare extraprofitti petrolio per creare credito d'imposta su carburante"

"La crisi sta mordendo famiglie, ma anche produttori, allevatori, agricoltori. Noi abbiamo delle idee, abbiamo proposto non solo la tassa sugli extraprofitti per tassare le multinazionali che appunto stanno speculando e hanno accumulato 76 miliardi di euro soltanto nel 2026 di extraprofitti sul petrolio". Lo ha dichiarato il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Pasquale Tridico, intervenendo a Strasburgo. Tridico ha spiegato la proposta di ridistribuire questo gettito "attraverso un programma europeo di sgravio fiscale per gli autotrasportatori, gli agricoltori, come credito d'imposta sul carburante".