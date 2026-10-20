Diritti dei passeggeri, Ricci (Pd), "Con nuovo pacchetto grande cambiamento di accessibilità per i disabili"

"Con il voto dell'Europarlamento si completa il pacchetto sui diritti dei passeggeri, un pacchetto che si completa attraverso l'applicazione dei diritti con delle novità molto importanti, in particolar modo rivolte alla disabilità". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Partito Democratico, Matteo Ricci, sottolineando che grazie a queste modifiche "le persone con disabilità potranno viaggiare con un accompagnatore al loro fianco che viaggerà gratuitamente"."È un grande cambiamento di accessibilità – ha aggiunto Ricci – al viaggio e al turismo per tantissime famiglie europee".