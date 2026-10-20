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Furore (M5S): "Caro carburante e proteste Sud, presentata interrogazione urgente a Commissione"

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20 ottobre 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
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"Al fine di essere concreti, abbiamo presentato un'interrogazione urgente alla Commissione Europea per chiedere prima di tutto se il governo italiano si è attivato e ha avvisato la Commissione di quello che sta succedendo in tutto e sul Sud Italia". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Mario Furore, intervenendo in merito alle proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori partite dall'11 ottobre a Capitanata. Furore ha sottolineato la necessità di risposte che partano dal basso, invocando un "tetto al carburante" a cui poter accedere attraverso la riserva agricola europea, e misure immediate per tamponare la crisi. L'europarlamentare ha evidenziato che chi produce si ritrova oggi con "il 20-30% dei costi di produzione in più" a fronte di prezzi sul mercato che non riescono a coprire il ciclo produttivo, ribadendo che l'Europa deve intervenire quanto prima.

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