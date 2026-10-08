Materie prime critiche, Vivaldini (FdI): "Italia precorre Ue. Bene candidatura Porto Marghera"

"Sulle materie prime critiche l'Europa è rimasta molto indietro, adesso dobbiamo recuperare e l'Italia si sta muovendo prima degli altri. In Europa stiamo creando un critical raw material center, una struttura operativa che serve a ridurre le dipendenze che le nostre a cui sono soggette le nostre aziende a causa di decisioni o crisi dei Paesi terzi. Qui l'Italia può giocare d'anticipo sugli altrI. Il ministro Urso ha candidato l'Italia per essere il primo centro di materie prime critiche strategico in Italia e ha candidato Porto Marghera come hub di collegamento tra porti, logistica, industria e risorse minerarie". Lo ha detto in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo l'eurodeputata di Fratelli d'Italia, Mariateresa Vivaldini, relatrice ombra della commissione Industria dell'Eurocamera, in merito ai negoziati per dare la base giuridica e le disposizioni appropriate all'istituzione del Centro per le materie prime critiche.