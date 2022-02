Cecchetto: "Finalmente le discoteche vedono la luce in fondo al tunnel"

“Vorrà dire che festeggeremo il Capodanno il 10 invece del 15 febbraio, dato che quest’anno il primo gennaio lo abbiamo saltato”. Claudio Cecchetto commenta con l’Adnkronos la notizia della riapertura delle discoteche, anticipata di cinque giorni rispetto a quanto fosse previsto nel decreto per lo stato d’emergenza Covid emanato ieri dal Consiglio dei ministri. “Mancano pochi giorni e mi auguro non ci siano ripensamenti – aggiunge il dj e produttore musicale – Speriamo che questo bonus di cinque giorni coincida con una vera riapertura e un nuovo anno di vita e di lavoro: finalmente sembra che guardiamo la luce in fondo al tunnel”.

Cecchetto poi poi della propria probabile candidatura a sindaco di Riccione: "Ho fatto fare un sondaggio e risulta esserci un'intenzione di voto molto alta, del 77 per cento. Emerge anche che non sono tanto importanti le bandiere di partito ma i programmi, con il 50 per certo dei votanti slegato da qualsiasi ideologia politica. Insomma, si guarda alle persone e al programma. Al di là dell’amministrazione ordinaria, dalla sanità al green, alla mobilità e ai servizi, a Riccione c’è bisogno anche di una 'vision', per una città potenzialmente famosa all’estero quanto Venezia, Bologna e Roma. E' la piattaforma del divertimento, che spero con la riapertura delle discoteche possa ripartire e da cui possano nascere, come avvenuto in passato, nuove tendenze".