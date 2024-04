Centro Culturale Danza, dall’Italia all’Austria e ritorno… carichi di orgoglio e gratitudine!

A qualche anno dall’ultima occasione il Centro Culturale Danza è tornato con gioia a calcare il prestigioso palco di quell’esperienza enorme che è il VIBE, “Vienna International Ballet Experience”, contest internazionale dedicato alla danza che si è tenuto il 25, 26 e 27 marzo appena trascorsi. In terra austriaca, sul palco del Muth Theater, le allieve del Centro si sono confrontate in gara con scuole provenienti da ogni parte d’Europa e da altri continenti, per quattrocento coreografie in scaletta.

Una competizione di alto livello a dir poco, in cui il Centro è riuscito nuovamente a distinguersi.

Nella categoria Neoclassical/Lyrical Mini, la piccola Larisa Chiriac si è classificata al secondo posto con il pezzo “Ride bene chi ride… per primo!” della M° Claudia Palmisano; ancora per lo stile Neoclassical/Lyrical il gruppo “Tableau vivant” e l’ensemble “Tarantella”, coreografie della M° Greta Furzi, hanno raggiunto rispettivamente la seconda e la terza posizione per le categorie Children e Junior I. Sul fronte del contemporaneo, ottimi risultati per il lavoro dei Maestri Riccardo Ciarpella e Mateo Mirdita: al terzo piazzamento per il duo Junior II “What cannot be told” danzato da Carola Cesaroni e Chiara Ercolino si sono affiancati il secondo premio per il gruppo Junior I “Un aprés midi”, ancora il secondo posto per l’ensemble Junior II “Dropped souls” ed infine il gradino più alto del podio per il gruppo Junior II “Grandopening”.

Dulcis in fundo, sono arrivati il premio alla miglior coreografia -unica menzione assegnata per l’intero contest-, per “Un aprés midi” dei M° Ciarpella e Mirdita, l’inserimento del pezzo nello sceltissimo Gala di chiusura della kermesse -a cui soltanto pochissime coreografie vengono ammesse al fianco di nomi ed esibizioni di prestigio-, ed i sinceri riconoscimenti della giuria internazionale al lavoro della scuola.

La fondatrice e Direttrice del Centro Floriana Galieti ha pensieri per tutte le danzatrici della scuola partecipanti: “I miei più autentici ed affettuosi complimenti a tutte le allieve, dalle più grandi alle più piccine, che hanno dato mostra di capacità, dedizione, classe e non poco coraggio nell’affrontare un palco tanto impegnativo ed un’eliminatoria tanto serrata; voglio menzionare in particolare Ilaria Di Gioia e Patrizia Cascina, che pur avendo raggiunto la finale (con il duo contemporaneo Junior II “Falling moon” dei M° Ciarpella e Mirdita, n.d.r.), non sono riuscite a raggiungere il podio. Ancora una volta non posso che ringraziare con tutto il cuore i grandi Maestri, Palmisano, Furzi, Grella, Ciarpella e Mirdita, che lavorano con me all’interno del Centro, tutte le nostre bimbe/ragazze, nonché i genitori che ci supportano, credono in noi e ci seguono anche oltre i confini nazionali”.

