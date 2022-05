"Sono contento per l'elezione di Stefania alla presidenza della commissione Esteri del Senato. Una X sostituisce un'indecente Z". Prima su Twitter, poi in una dichiarazione all'Adnkronos, Bobo Craxi fa gli auguri di buon lavoro alla sorella Stefania, eletta oggi alla guida della commissione Esteri del Senato. Una nomina che, a parere dell'ex deputato socialista e sottosegretario al ministero degli Esteri nel secondo governo Prodi, "rappresenta un punto di equilibrio. A un anno dalla fine della legislatura, dopo la fase filo putiniana di Petrocelli, la candidatura di Stefania ha prevalso per le sue competenze e le sue convinzioni saldamente filoatlantiche. Ha convinto il suo profilo di garanzia".

"Più in generale, da un punto di vista politico, mi sembra che siamo di fronte a un nuovo segnale della debolezza dell'alleanza Pd-M5s. Un'alleanza un po' logora e occasionale, dettata dalle convenienze più che dalle convinzioni, come abbiamo visto nelle candidature per le prossime amministrative. Se non ho capito male Licheri era il candidato 'contiano', mentre il nome più vicino alle posizioni del ministro Di Maio era quello della senatrice Nocerino. Una forzatura pagata a caro prezzo, punita nel segreto dell'urna".

"L'elezione di Stefania non la leggo come una mossa anti governativa architettata dal centrodestra, anzi. Al contrario mi sembra una decisione che punta sulla stabilità, senza ambiguità, visto che Stefania era la vice presidente della commissione e il passaggio alla presidenza, è stato logico e diretto. Penso che mia sorella sarà un'ottima presidente, una presidente seria e competente, soprattutto autonoma, svincolata anche da certi giochi e dinamiche all'interno di Fi. Stefania non dirà mai di essere delusa e addolorata da Putin", conclude Bobo Craxi, rimarcando la frase pronunciata da Silvio Berlusconi alla recente convention di Fi a Roma.