Conduent Transportation introduce il pagamento contactless nella rete di trasporto pubblico della città di Bergamo, Italia

Il pagamento contactless consente ai passeggeri di accedere facilmente e rapidamente ad autobus, funicolari e tram del capoluogo bergamasco.

MILANO, Italia e FLORHAM PARK, N.J., Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, una business unit di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ha annunciato oggi il successo nella realizzazione di un sistema di pagamento contactless che consente di acquistare i biglietti direttamente a bordo di autobus e funicolari gestiti da Azienda Trasporti Bergamo (ATB) e dei tram gestiti dalla società associata Tramvie Elettriche Bergamasche (TEB). Su tutti i veicoli della rete ATB e TEB sono state installate quasi 600 validatrici contactless che servono una popolazione di circa 380.000 residenti.

Le validatrici di Conduent consentono ai passeggeri di accedere al servizio utilizzando le principali carte di credito e debito contactless, tra cui Visa, Mastercard, Maestro, American Express e i dispositivi compatibili con la tecnologia NFC. Questi dispositivi includono smartphone e smartwatch dotati di portafogli digitali, come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sull'immagine o sul link di seguito:

Il pagamento contactless sui veicoli delle reti ATB e TEB utilizza la logica Account Based Ticketing, grazie alla quale i biglietti non vengono memorizzati su un dispositivo fisico, ma nel cloud ed associati direttamente al passeggero attraverso la sua carta di credito. In questo modo, è possibile collegare in modo sicuro il titolo di viaggio all'account del passeggero, rendendo gli spostamenti più semplici e connessi.

"I pagamenti contactless dimostrano la continua spinta all'innovazione del gruppo ATB nell'intera rete di trasporti", ha dichiarato Gianni Scarfone, General Manager di ATB e CEO di TEB. "La tecnologia intuitiva di Conduent ci consente di offrire la migliore esperienza di trasporto moderna e di garantire una solida relazione tra l'azienda e gli utenti dei nostri servizi."

Nell'aprile di quest'anno, ATB e TEB hanno inoltre lanciato un nuovo sistema per monitorare il numero massimo di passeggeri sugli autobus e tram. Il sistema, implementato da Conduent, consente alle due aziende di conformarsi alle normative governative in vigore atte a gestire la pandemia di COVID-19, che richiedono una capacità passeggeri non superiore al 50% dello standard per queste modalità di trasporto.

"Negli ultimi 12 mesi, Conduent ha lavorato a stretto contatto con ATB e TEB per implementare due sistemi che rafforzano e migliorano significativamente l'esperienza di trasporto per i residenti di Bergamo", ha affermato Jean-Charles Zaia, General Manager, Public Transit di Conduent. "L'introduzione del pagamento contactless nella rete di trasporto consente un rapido accesso e l'interoperabilità in tutte le modalità di trasporto, rendendo questa rete una delle principali reti europee".

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni di trasporto automatizzate e basate sull'analisi per le agenzie governative. Queste soluzioni, che spaziano dalla ricarica e gestione su strada alla gestione di parcheggi e marciapiedi fino ai sistemi avanzati di trasporto e pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi semplificati e personalizzati a cittadini e passeggeri. L'azienda serve i clienti del settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in oltre 20 paesi.

