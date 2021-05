Coprifuoco, Garavaglia: "Ottimista, a breve verrà rivisto"

Continua il dibattito sull'orario del coprifuoco in Italia, come misura per limitare la diffusione del Coronavirus. Una misura che, come affermato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, sarà rivista. "Siamo ragionevolmente ottimisti che la misura sarà rivista perché i dati dei contagi sono positivi, fortunatamente i dati stanno migliorando parecchio e l'ottimo lavoro del commissario Figliuolo sulle vaccinazioni consente di mettere in sicurezza popolazione" ha detto a SkyTg24, aggiungendo: "Questo ci fa essere ragionevolmente sicuri e tranquilli di rivedere le misure, non possiamo far venire gli stranieri e poi li chiudiamo in casa alle 22".

"Finché si dice ai turisti stranieri c'è la quarantena, c'è il coprifuoco, non prenotano. Ora la quarantena con il lasciapassare non c'è più - ha detto il ministro del Turismo -, si sa che a breve il coprifuoco viene rivisto, tornano le prenotazioni".