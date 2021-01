Coronavirus Campania, 1.366 nuovi casi e 22 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.366 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I tamponi analizzati nella giornata di ieri sono 17.345, di cui 2.809 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 220.784 (di cui 1.283 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.415.127 (di cui 23.908 antigenici).

Sono 1.330 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 155.381. In Campania sono 92 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.436 quelli ricoverati in reparti di degenza.