Coronavirus Campania, 2.519 nuovi casi e 11 morti: il bollettino

Sono 2.519 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti. I tamponi analizzati sono 22.416, di cui 4.150 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 262.843.

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 4.259. Sono 1.779 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 184.883.

In aumento i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania. Secondo quanto riportato nel bollettino odierno sono 144 i posti letto di terapia intensiva occupati, 13 in più rispetto al dato diffuso ieri. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 1.294, con un calo di 11 persone rispetto a ieri. Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, in Campania i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale sono 656, mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 3.160.