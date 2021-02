Coronavirus Sicilia, oggi 760 nuovi casi e 26 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 760 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 26 morti. I tamponi effettuati sono stati 21.602. Continua a crescere il numero di pazienti dimessi o guariti, che oggi sono stati 1.666. Attualmente nell'isola ci sono 36.655 positivi, 932 in meno rispetto a ieri, e di questi 1.071 sono ricoverati in regime ordinario, 165 in terapia intensiva e 35.419 sono in isolamento domiciliare.